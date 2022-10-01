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Spor ülkesiyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye’nin her alanda iddialı bir spor ülkesi olduğunu dile getirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Spor ülkesiyiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin sporda önemli bir marka haline geldiğini söyledi. 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda konuşan Kasapoğlu, "Madalyaların artık sayısına yetişemiyoruz. Mükemmel tesis altyapısıyla birlikte Türkiye spor turizmi açısından önemli bir destinasyon. Golften geleneksel branşlara, geleneksel branşlardan yüzmeye, yüzmeden jimnastiğe, basketbola her alanda Türkiye'nin iddiası var" dedi. Kasapoğlu, 4. Göçebe Oyunları için Dünya Etnospor Konfederasyonu, tüm paydaşlar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine teşekkür etti.
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