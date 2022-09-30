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TBMM Başkanı Mustafa Şentop 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nın yapıldığı alanı gezdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 20:12
TBMM Başkanı Mustafa Şentop 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Şentop'a; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile diğer ilgililer eşlik etti. İlk olarak alanda kurulan stadyuma gelen Şentop, Azerbaycan Karabağ Halk Oyunları Topluluğu'nun atlı gösterisini izledi. Daha sonra alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce ipek tanıtımı için kurulan çadırı ziyaret etti. Okçuluk Vakfı'nca kurulan alanda ok atan Şentop, Katar çadırında ise eline aldığı şahinle hatıra fotoğrafı çektirdi. Resim atölyesini de gezen Şentop, daha sonra izci kampındaki öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayan Şentop, alan gezisini tamamlamasının ardından kentten ayrıldı.(DHA)

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