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Yalman tasarımı

'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül'de 21. kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup kupası, yeni sahibini bekliyor. 2002'den beri verilen 7 kg ağırlığındaki gümüş- kristal kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan tasarımcı Can Yalman tarafından yapıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Yalman tasarımı
'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül'de 21. kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup kupası, yeni sahibini bekliyor. 2002'den beri verilen 7 kg ağırlığındaki gümüş- kristal kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan tasarımcı Can Yalman tarafından yapıldı.
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