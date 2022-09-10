Yalman tasarımı

'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül'de 21. kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup kupası, yeni sahibini bekliyor. 2002'den beri verilen 7 kg ağırlığındaki gümüş- kristal kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan tasarımcı Can Yalman tarafından yapıldı.
'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül'de 21. kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup kupası, yeni sahibini bekliyor. 2002'den beri verilen 7 kg ağırlığındaki gümüş- kristal kupa, çok sayıda uluslararası ödülü olan tasarımcı Can Yalman tarafından yapıldı.