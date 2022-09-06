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Göçebe şöleni

Turkuvaz Medya’nın basın sponsoru olduğu, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ev sahipliğini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yapacağı oyunların bilgilendirme toplantısı Bilal Erdoğan ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun katılımıyla yapılacak

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
Göçebe şöleni

4. Dünya Göçebe Oyunları 29 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında Bilal Erdoğan ev sahipliğinde İznik'te gerçekleşecek. Organizasyona 102 ülkeden 3 bin sporcu katılım gösterecek ve yaklaşık 500 bin kişinin katılımı bekleniyor. 7 ülkenin Cumhurbaşkanı 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılım gösterecek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açılışı gerçekleştireceklerdir.

40 BÜYÜKELÇİ KATILACAK
Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunu üstlendiği 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı bugün saat 11.30'da Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak. Organizasyonun ev sahibi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, 40 ülkenin büyükelçisine bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

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