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4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Turkuvaz Medya’nın basın sponsoru olduğu, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ev sahipliğini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yaptığı oyunların bilgilendirme toplantısı Bilal Erdoğan ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 13:58 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 14:46
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı yapıldı

4. Dünya Göçebe Oyunları 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Bilal Erdoğan ev sahipliğinde İznik'te gerçekleşecek. Organizasyona 102 ülkeden 3 bin sporcu katılım gösterecek ve yaklaşık 500 bin kişinin katılımı bekleniyor. 7 ülkenin Cumhurbaşkanı 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılım gösterecek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açılışı gerçekleştireceklerdir.

40 BÜYÜKELÇİ KATILACAK
Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunu üstlendiği 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı. Organizasyonun ev sahibi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, 40 ülkenin büyükelçisine bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması şu şekilde oldu:

"Türkiye'de Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak merkezimizi Bişkek'ten 2017 yılında İstanbul'a taşıdığımızda geleneksel sporlar alanında yaklaşık 55 federasyon içerisinde sadece bir federasyon vardı. Ama bugün geldiğimiz nokta yapılan çalışmalar ve etkinlikler neticesinde Türkiye'de 4 tane geleneksel spor federasyonu var. Geleneksel sporlarımızın altyapısı güçlenmiş durumda. Diğer üye ülkelerimizde de kurumsal yapılarda olumlu yönde gelişmeleri gözlemliyoruz. Bugüne kadar 13 ülkenin Gençlik ve Spor Bakanlarıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların desteklenmesine yönelik niyet belgelerini imzaladık. Bu yöndeki çalışmalarımızı daha fazla ülkenin Gençlik ve Spor Bakanları ile imzalamaya devam ediyoruz. UNESCO ve Birlemiş Milletler Habitat gibi uluslararası kuruluşlarla geleneksel sporların sadece kırsalda değil şehirlerde de yaygınlaşmasını destekliyoruz.

"BU OYUNLARLA KAZANAN DÜNYA OLACAK"

Geleneksel sporların popülerleştirilmesinin, dünyada kaybolmaya yüz tutan kültürlerin korunması, milletlerin kendi kültürlerini yaşamayla ilgili özgüven duygusuna sahip olmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyada spordan uzak olan, sporla sağlıklı ve devamlı irtibatı olmayan yüz milyonlarca insanın yeniden spora angaje olması için geleneksel sporların önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Bu noktada Türk Devletler Teşkilatı'na, bu oyunları 3 defa ülkelerinde başarıyla gerçekleştirdikleri için Kırgızistan'a ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'na 4. oyunları başarıyla gerçekleştirmek üzere ortaya koydukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Bu oyunlarla birlikte kazanan dünya olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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