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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yarışan milli sporculara tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yarışan ve 341 madalya kazan milli sporcuları tebrik etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yarışan milli sporculara tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 341 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

"TARİHİ BİR NETİCE"

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihi bir netice elde eden tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam aleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında sporcuların fotoğraflarına da yer verdi.

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