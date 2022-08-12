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Madalya yağmuru

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşının ilk gününde Türk sporcular sahne aldı. Milliler günü 3 altın ve 6 gümüş madalyayla tamamladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Madalya yağmuru

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşının ilk gününde Türk sporcular sahne aldı. Milliler günü 3 altın ve 6 gümüş madalyayla tamamladı. Kadınlar 49 kiloda milli sporcular, üç kategoride de kürsünün ilk iki basamağını alarak 6 madalya elde etti. Duygu Alıcı; koparma, silkme ve toplamda altın, Şaziye Erdoğan aynı kategorilerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

CANSU'DAN 3 GÜMÜŞ

Kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş; koparma, silkme ve toplamda gümüş madalya alarak Türkiye'ye 3 madalya kazandırdı. Erkekler 55 kiloda podyuma çıkan Muammer Şahin ise derece yapamadı. Öte yandan 45 kilo silkmede Türkmenistan'dan Yulduz Jumabayeva kaldırış sırasında halter barının altında kalarak korkuttu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrasında sporcu yürüyerek salondan ayrıldı.

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