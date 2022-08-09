5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni! | CANLI İZLE

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da start alıyor.
Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda başladı.
Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak.
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