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5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni! | CANLI İZLE

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda başladı. Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak. Açılış tönreinin canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 21:00
5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni! | CANLI İZLE

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da start alıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda başladı.

Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak.

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