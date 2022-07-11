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Bocce Milli Takımı'ndan büyük başarı! İtalya ve Fransa'yı geride bıraktı

Son dakika spor haberleri... Cezayir'in Oran kentinde organize edilen 19. Akdeniz Oyunları'na 12 sporcu ile katılan Bocce Milli Takımı, İtalya ve Fransa gibi önemli iki rakibini geride bırakarak en fazla altın madalya kazanan takım oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:48
Bocce Milli Takımı'ndan büyük başarı! İtalya ve Fransa'yı geride bıraktı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandıkları 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarı elde ettiklerini söyledi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü de olan Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nda Bocce Milli Takımı'nın elde ettiği başarıyı değerlendirdi.

Ay-yıldızlı sporcuların 4'ü altın olmak üzere 6 madalya kazandığını hatırlatan Türkmen, en fazla altın madalya alan ülke olarak, İtalya ve Fransa'yı geride bıraktıklarını belirtti.

Türkmen, boccenin Akdeniz havzasının bir oyunu olduğunu aktararak, "Bu havzanın hem kuzeyinde hem de güneyinde son derece yaygın. Milyonlarca insan bocce oynuyor. Özellikle boccenin devi diyebileceğim iki ülke İtalya ve Fransa, altın madalyada bizim arkamızda kaldı. Bizim için tarihi bir başarı oldu." diye konuştu.

Ülke başarısına 12 sporcudan oluşan Bocce Milli Takımı olarak önemli katkı yaptıklarını dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Ülke sıralamasında birinci sırada olduğumuz iki branşımız var, güreş ve bocce. Bocceden fazla altın madalya aldığımız atletizm, güreş ve cimnastik branşlarımız var. Bunlarda disiplinler çok, dolayısıyla madalya sayısı da çok daha fazla. Bütün bu yönleriyle incelendiği zaman hakikaten tarihi bir başarı yakalamış durumdayız. İnşallah bu başarımızı Bakanlığımızın destekleriyle geliştirerek artıracağız."

Türkmen, Akdeniz Oyunları'nda yakaladıkları başarıda federasyon olarak sistemli çalışmalarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığının bocceyi okul sporlarına dahil ederek 81 ilde yaygınlaştırmasının etkili olduğuna dikkati çekerek, şu anda 81 ilde bocce sporunun yapıldığını söyledi.

Federasyon başkanı Mutlu Türkmen, başarılı sporcuları tebrik ederek, "Bu konuda bize sonsuz destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli yöneticilerine, başta Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. İnşallah 4 yıl sonra İtalya'da yapılacak Akdeniz Oyunları'nda, yakaladığımız bu başarı çıtasını daha da yukarıya çekerek sürdürmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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