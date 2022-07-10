Aktüel haberler (10.07.2022)

LUCAS TORREIRA ÇİZME'Yİ İSTİYOR

Geçtığimiz sezonu Fiorentina'da kiralık geçiren orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kulübü Arsenal'e döndü. Sport Italia'ya konuşan menajer Pablo Bentancur; oyuncusunun İtalya'da kariyerini sürdürmek istediğini belirtti. Bentancur; "Torreira, İtalya'da kalmak istediğini söyleyebilirim" dedi.

DIXON BOLU'DA

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Bolu, ABD Milli Takımı'nın orta oyuncusu Tori Dixon'ı renklerine bağladı. Kulüp başkanı Sinan Barut, yeni sezon öncesinde iyi bir takım oluşturmak için çalıştıklarını, bu kapsamda takıma ve voleybola katkı sağlayacak oyuncular aldıklarını söyledi.

CHELSEA'DEN 2 TAKVİYE BİRDEN

Premier Lig'de Chelsea, Manchester City'den Raheem Sterling ve Nathan Ake'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Chelsea'nin Raheem Sterling için bonuslarla birlikte 55 milyon sterlin, eski oyuncusu Nathan Ake içinse 45 milyon sterlin ödeme yapacağı ifade edildi.

ZAGADOU'YA KANCA

Inter, 27 yaşındaki stoperi Skriniar'ı PSG'ye kaptırabilir. Foot Mercato'nun haberine göre; İtalyan ekibi PSG'nin yoğun ilgisi nedeniyle olası ayrılıkta gözlerini Dan-Axel Zagadou'ya çevirecek. 23 yaşındaki Zagadou'nun B. Dortmund'la olan sözleşmesinin bitmesi ve serbest statüye dönmesi, Inter için transferi çekici kılıyor.

ROMA ZAHA ATAĞINDA

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Wilfried Zaha'yı transfer etmek için iletişime geçti. Teknik direktör Jose Mourinho hücum bölgesindeki çok yönlülüğü nedeniyle kadrosunda görmek istiyor. Fildişili oyuncu, 2015'ten beri C. Palace forması giyiyor. Zaha, geçtiğimiz sezon 37 maçta 15 gol attı.

RENATO SANCHES PSG YOLUNDA

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches, yıldızlar topluluğu PSG'ye transfer olmaya yaklaştı. Oyuncunun kulübü Lille ile PSG arasındaki görüşmeler sona yaklaştı. Sanches'in de Cristophe Galtier'in takımına katılmak için istekli olması nedeniyle transfer kısa süre içerisinde gerçekleşecek. Portekizli orta saha oyuncusu için, Milan'ın da yoğun çabası vardı ancak Sanches'in isteğinin PSG olması sonrası, bu transferin 10 milyon euro civarında bir bedelle Fransız devi lehine gerçekleşmesi bekleniyor.

KALİNİC BARÇA'DA

THY Avrupa Ligi ekibi Barcelona kadrosunu güçlendirdi. Katalan ekibi, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic ile anlaştığını duyurdu. Geçen sezonu Kızılyıldız'da geçiren tecrübeli oyuncu, 2015- 20 yılları arasında Fenerbahçe Beko'da forma giymişti. Kalinic geçen sezon Kızılyıldız ile THY Avrupa Ligi'nde oynamıştı.