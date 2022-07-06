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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcuları yaptığı paylaşımla tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, madalya kazanan sporcuların isimlerine de yer verdi.

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