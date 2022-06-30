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19. Akdeniz Oyunları'nda Kıvılcım Kaya Salman gümüş madalya kazandı!

19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman gümüş madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 21:42 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 21:42
19. Akdeniz Oyunları'nda Kıvılcım Kaya Salman gümüş madalya kazandı!

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Kıvılcım Salman Kaya, kadınlar çekiç atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Kıvılcım Kaya Salman, kadınlar çekiç atmadaki 69.82 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, atletizm branşında ilk madalyayı takan isim olmayı başardı.

Bu kategoride ilk sırayı 69.97 metrelik derecesiyle İspanya'dan Laura Redondo Mora alırken, üçüncülüğü ise 65.45 metrelik derecesiyle ev sahibi ülkeden Zouina Bouzebra elde etti.

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