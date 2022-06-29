Haberler Diğer Sporlar Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın üçüncü gününde cimnastik, güreş ve bocce branşlarında madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:58
Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın üçüncü gününde cimnastik, güreş ve bocce branşlarında 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Oyunlarda ülkemize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı kutluyor, mücadelelerine devam eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

DİĞER
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini kot şortu ile kızına taş çıkardı! Havva Öztel'in fit hali övgüleri topladı!
Niğde'de tamire gönderilen kanepenin içinden 110 bin liralık altın çıktı
Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray...
Bedava dünya yıldızı! İşte sözleşmesi biten o isimler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya
Cezayir’de Türkiye rüzgarı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | 4/B personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammında son durum nedir?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu 13:24
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 13:14
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 13:05
Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan sporculara tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan sporculara tebrik 12:57
Dudu'da flaş gelişme! Fenerbahçe... Dudu'da flaş gelişme! Fenerbahçe... 12:42
Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray... Transfer Matias Vargas'a bağlı! Galatasaray... 12:37
Daha Eski
Bedava dünya yıldızı! İşte sözleşmesi biten o isimler Bedava dünya yıldızı! İşte sözleşmesi biten o isimler 12:33
Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 12:29
Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu! Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu! 07:19
Gidecekler belli oldu! 6 isim yolcu Gidecekler belli oldu! 6 isim yolcu 08:25
Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi! Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi! 08:53
Muslera'da bir gelişme daha! O görüşme... Muslera'da bir gelişme daha! O görüşme... 09:31