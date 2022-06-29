19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvedeki yerini korudu!

Bugünkü oyunlarda madalya kazanan milli sporcular şöyle:
Altın madalya
İbrahim Çolak (Jimnastik)
Adem Asil (Jimnastik)
Ferhat Arıcan (Jimnastik)
Evin Demirhan Yavuz (Güreş)
Bedia Gün (Güreş)
Yasemin Adar Yiğit (Güreş)
Buket Öztürk (Bocce)
İbrahim Arslantaş (Bocce)
İnci Ece Öztürk (Bocce)
Bahar Çil (Bocce)
Gümüş madalya
Ahmet Önder (Jimnastik)
Adem Asil (2) (Jimnastik)
Zeynep Yetgil (Güreş)
Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş)
Ahmet Emen (Bocce)
Bronz madalya
Emre Lale (Badminton)
Özge Bayrak Bağcı (Badminton)
Adem Asil (Jimnastik)
Ferhat Arıcan (Jimnastik)
Ahmet Önder (Jimnastik)
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