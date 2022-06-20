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Yıldızlar parlıyor

Halter'de büyük başarı... Milliler, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Yıldızlar parlıyor

Halter'de büyük başarı... Milliler, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandı. Müsabakalar sonrasında kadınlarda 647 puan toplayan milliler, takım halinde dünya şampiyonu, erkeklerde ise 434 puan toplayan milli sporcular takım halinde dünya ikincisi oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Meksika'da önemli bir başarıya imza atıklarını vurgulayarak, "Türk halteri olarak başarılarımızın üzerine koyarak emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Şimdi önümüzde Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Büyükler Dünya Şampiyonası gibi önemli organizasyonlar var. Biz oralarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk halteri artık geleceğe daha umutlu bakıyor" dedi.

KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'na damga vuran milli haltercileri tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, "Genç sporcularımız başarısı bizleri oldukça gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

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