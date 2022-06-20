Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (20.06.2022)

Aktüel haberler (20.06.2022)

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (20.06.2022)

TEKVANDODA SİNİRLER GERİLDİ

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na devam edildi. Organizasyona 71 ilden 2 bin 600 sporcu katılıyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken sporcular arasında başlayan gerginlik, antrenörler arasında kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir çalıştırıcı turnuva boyunca antrenörlük yapmaktan men edildi.

ALMANYA'DA FABİO FARKI

MotoGP Dünya kez şampiyon Şampiyonası'nın 10. ayağı Almanya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fabio Quartararo birinci oldu. İlk virajda ele geçirdiği liderliği yarış boyunca bırakmayan Fransız, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 3'üncü, kariyerinin 11. galibiyetini elde etti. Bitiş çizgisini Quartararo'dan 4,9 saniye sonra geçen Zarco (Prima Pramac) 2., liderin 8,3 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati Lenovo) ise 3. sırayı aldı.

İTALYAN HAKİMİYETİ

Otomobil sporlarında İzmir'in ev sahipliği yaptığı AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası birinci ayak yarışları, ikinci gün mücadeleleriyle sona erdi. Süper Grup'ta ilk yarışta olduğu gibi birinciliği İtalyan Andrea Furci kimselere kaptırmadı. Andrea Furci'yi Ümit Ülkü ve Ömer Şanlı takip etti. Maxi Grup yarışında ise ilk 3 sıra yine değişmedi.

HURKACZ İLK MOTOGP DÜNYA KEZ ŞAMPİYON

Polonyalı tenisçi Hubert Hurkacz, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 1 numarası Medvedev ile klasmanın 12. basamağındaki Hurkacz karşılaştı. Maçı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 25 yaşındaki Hurkacz, Halle Açık'taki ilk, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna imza attı.

KOLAROV NOKTA KOYDU

Aleksandar Kolarov, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Sırbistan Milli Takımı'nın eski kaptanı Aleksandar Kolarov, 36 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini açıklayarak, "Hayatımın bir bölümünü kapattığım için üzgün olsam da, her zaman hayalim olan şeye ulaşmayı başardığım için minnettarım" dedi.

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