Gençlik yükselecek

26ülkeden, spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında 1000'den fazla katılımcının yer aldığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, bugün sona erdi. Atatürk Havalimanı'ndaki organizasyonun son gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapıldı. 1 milyonu aşkın ziyaretçi, 4 gün boyunca unutulmaz bir şölene tanıklık etti. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalde dereceye girenlere ödüllerini verdi. Kapanış konuşmasını yapan Erdoğan, "Geleneklerinin ve köklerinin izlerini takip eden bir gençlik, sapasağlam temeller üzerinde daima yükselecektir" ifadelerini kullandı.