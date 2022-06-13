Haberler Diğer Sporlar Gençlik yükselecek

Gençlik yükselecek

Etnospor kapanışında konuşan Başkan Bilal Erdoğan, “Gelenek ve köklerinin izini takip eden bir gençlik, sapasağlam temeller üzerinde daima yükselecektir” dedi

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Gençlik yükselecek
26 ülkeden, spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında 1000'den fazla katılımcının yer aldığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, bugün sona erdi. Atatürk Havalimanı'ndaki organizasyonun son gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapıldı. 1 milyonu aşkın ziyaretçi, 4 gün boyunca unutulmaz bir şölene tanıklık etti. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalde dereceye girenlere ödüllerini verdi. Kapanış konuşmasını yapan Erdoğan, "Geleneklerinin ve köklerinin izlerini takip eden bir gençlik, sapasağlam temeller üzerinde daima yükselecektir" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Hadise'nin, minik starıydı! O Ses Türkiye Aziz Kiraz'ın son hali şaşırttı!
Boşanma kararına rağmen birbirlerine iltifatlar yağdıran Zeynep Bastık ile Tolga Akış'la ilgili şoke eden iddialar
Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim
Transfer uçakları hazır! Kartal'da imzalar peş peşe
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bilal Erdoğan: En büyük kazanım dostluklar oldu!
Serbest dalışta 4 altın kazandık
LGS TAVAN VE TABAN PUANLARI
3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim'in yerine gündemde! İşte bonservisi Kim'in yerine gündemde! İşte bonservisi 07:56
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi F.Bahçe transferi bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi 00:38
Konyaspor'dan Abdülkerim açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... Konyaspor'dan Abdülkerim açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:38
Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim Jesus'un listesindeler! Sol bek ve orta sahaya iki isim 00:37
Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha Teklif yapıldı! Beşiktaş'ın gözdesine 2 talip daha 00:36
G.Saray'ın gündemindeydi! Transferde dişli rakipler G.Saray'ın gündemindeydi! Transferde dişli rakipler 00:35
Daha Eski
Beşiktaş'a gidecek mi? Altay'dan açıklama geldi Beşiktaş'a gidecek mi? Altay'dan açıklama geldi 00:35
Jesus özellikle istedi! Fener'e süper kanat Jesus özellikle istedi! Fener'e süper kanat 00:35
İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Cannavaro... İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Cannavaro... 00:35
İtalyan basınında gündem Serdar Dursun! Ronaldo... İtalyan basınında gündem Serdar Dursun! Ronaldo... 00:34
Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması! Özbek'ten transfer müjdesi ve Torrent açıklaması! 00:34
Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Fenerbahçe'ye Yunan maestro! 00:34