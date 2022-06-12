Haberler Diğer Sporlar Mete Gazoz Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Mete Gazoz Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde milli sporcu Mete Gazoz, Daniel Castro ile karşılaştı. Mete, rakibini 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 17:04
Mete Gazoz Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde milli sporcu Mete Gazoz, bronz madalya kazandı.

Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Mete, bronz madalya müsabakasında İspanyol rakibi Daniel Castro ile karşılaştı.

İlk seti kazanan Mete, ikinci sette rakibine kaybetti ve durum 2-2'ye geldi. Üçüncü sette iki sporcu da aynı sayıyı attı ve 3-3 eşitlik devam etti.

Dördüncü ve beşinci sette üstünlük sağlayan Mete, rakibini 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


DİĞER
Vefat eden Türk Rambo Sönmez Yıkılmaz’ın son söyleşisi! Cüneyt Arkın’la Rus ruleti oynadık!
Işın Karaca Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında yine verip veriştirdi: "Kızıma bir et parçası olmadığını, memeleriyle..."
Özbek başkan oldu! Transfer listesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Transfer için temaslar başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Festivale devam
Okçulukta 3 madalya birden
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım İzmir'de A Milli Takım İzmir'de 17:17
Fofana 2 yıl daha Samsunspor’da Fofana 2 yıl daha Samsunspor’da 17:07
Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da ikinci! Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da ikinci! 17:04
Mete Gazoz Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı Mete Gazoz Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı 17:02
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in! F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in! 17:02
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Kazımcan Karataş... Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Kazımcan Karataş... 15:42
Daha Eski
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 15:39
Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Transfer için temaslar başladı Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Transfer için temaslar başladı 15:37
Milli motosikletçi Can Öncü İtalya'da podyumu kaçırdı Milli motosikletçi Can Öncü İtalya'da podyumu kaçırdı 15:31
İtalyan basınında gündem Serdar Dursun! Ronaldo... İtalyan basınında gündem Serdar Dursun! Ronaldo... 15:15
Malta - San Marino maçı saat kaçta? Malta - San Marino maçı saat kaçta? 14:49
Fırtına'da Boateng belirsizliği! Menajeri... Fırtına'da Boateng belirsizliği! Menajeri... 14:49