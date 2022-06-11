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Minikler hayran kaldı

Etnospor bir kez daha ‘Hedef Kitlesine’ ulaştı. Atatürk Havaalanı’na akın eden binlerce çocuk keyifli vakit geçirdi. Özellikle at binmek için yarıştılar

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Minikler hayran kaldı
Gençler, yaşlılar, çocuklar bir kez daha Etnospor heyecanıyla buluştu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan her konuşmasında ailelerden, çocuklarını bu festivale getirmesini belirtiyordu. Erdoğan'ın bu çağrısı büyük ilgi gördü. Festival alanı hafta arası olmasına rağmen binlerce çocukla doldu taştı. Çocuklar en çok 'insan dostu' olarak bilinen atlara ilgi gösterdi. TJK eğitmenlerinden özel eğitimler alan çocuklar hayvan sevgisinin tadına vardılar. TJK eğitmenlerinden kadın jokey Serap Göz "Atalarımızdan gelen atçılığı çocuklarımızla paylaşmak çok özel" ifadelerini kullandı.

NALCIOĞLU: DAHA KALABALIK OLACAK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu şöyle konuştu: Festivalimiz çok güzel devam ediyor. 12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri festivalimize davet ediyoruz. Hafta sonunda çok daha kalabalık olacaktır.
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