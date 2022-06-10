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Geleneği yaşatıyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Çocukluğumuzdan, geleneklerimizden ve farklı kültürlerden izler bulacak, aynı heyecana ortak olacağız” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Geleneği yaşatıyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çok sayıda İstanbullu katıldı. Festivalden mutluluk duyan Bilal Erdoğan, "1 milyonu aşkın ziyaretçiye kapılarını açan etkinlikte çocukluğumuzdan, geleneklerimizden ve farklı kültürlerden izler bulacak, aynı heyecana ortak olacağız. Ok atmak, at binmek, güreş tutmak ve tarihi bir serüvene dahil olmak için unutulmaz anlar yaşayacağız" dedi.

TANITIM OLACAK

Geleneksel spor dallarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli kimliğimizin en müstesna unsurlarından olan geleneksel spor dallarımızın uluslararası seviyede tanıtımının yapılması 11. Kalkınma Planı'mızda da yer aldı. Etnospor Kültür Festivali, bu amaca hizmet eden, gurur ve büyük heyecan duyduğumuz bir çalışma. Coşkulu bir şekilde düzenlemek apayrı bir heyecan ve gurur" ifadelerini kullandı.

CİRİTE YOĞUN İLGİ VARDI

Cirite yoğun ilgi vardı Atlı okçular nefes kesti. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde gerçekleştirilen cirit müsabakaları, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Seyirciler, her sayı sonrası yarışmacıları alkışlarıyla tebrik ederken, zaman zaman atların yere düşmesiyle heyecanlı anlar yaşadı.

ATLI OKÇULAR NEFES KESTİ

Festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular beğeni topladı. Dört nala at sürerken hedeflere ok atışı yapılan etkinlikte, okçular takım arkadaşlarının kalkanlarına ok attı. 'Düşman kellesi alma' adı verilen son bölümde ise karpuzları at sırtında kılıç darbesiyle kesmeye çalıştılar.

150 BİN ÖĞRENCİ OLACAK

Bilal Erdoğan, "İlk 2 günde 150 bine yakın öğrencimizi burada ağırlayacağız. Sınavlardan sonra, karneden önce sınıf arkadaşlarıyla son eğlenme fırsatı olacak. Çocuklar anlamında organizasyonu çok güçlendirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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