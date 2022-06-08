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Mehmet Muharrem Kasapoğlu: En tepeye çıkacağız

Tokyo’da farklı branşlarda olduğu gibi hep birlikte tüm branşlarda, en tepeye, en başarılı noktaya olan yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.”

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: En tepeye çıkacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Aynı Tokyo Olimpiyatlarında, farklı branşlarda olduğu gibi hep birlikte tüm branşlarda, en tepeye, en başarılı noktaya olan yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz, devam edeceğiz" dedi. Spor Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinde 500 özel eğitim okuluna, "Spor aşkı engel tanımaz" sloganıyla 27 bin 259 adet spor malzemesi gönderdi. Kasapoğlu, özel sporcuların, spor aşkının engel tanımadığını belirterek şöyle dedi: Spor için tüm engelleri birer birer bertaraf eden değerli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.

Yarınların şampiyonlarını yetiştirmek için başlattıkları çalışmanın katkılar sağladığını gördüklerine ve yeni nesillerin mevcut jenerasyon için ayrı bir güç olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Aynı Tokyo olimpiyatlarında, farklı branşlarda olduğu gibi hep birlikte tüm branşlarda, en tepeye, en başarılı noktaya olan yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz, devam edeceğiz. Bundan sonra da şampiyonlarımız için, adaylarımız için hiçbir şekilde fedakarlıktan kaçınmayacağız, tüm altyapımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"
Herkesin spor yapmasını, spora erişimini çok önemsediklerini ve 85 milyonun tamamının spora erişimini sağlamanın öncelikli hedeflerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte de, geri kalan okullarımıza da tüm okulların malzeme ihtiyacını karşılayana kadar elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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