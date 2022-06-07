Bakan Kasapoğlu Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Programı'nda konuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 500 özel eğitim okuluna, "Spor aşkı engel tanımaz" sloganıyla 27 bin 259 adet spor malzemesi gönderdi. Yardım etkinliğiyle ilgili programların sonuncusu İstanbul'da, Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Özel ve çevre okullardan çok sayıda öğrencinin izleyici olarak hazır bulunduğu programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı.

BAKAN KASAPOĞLU: HEP BİRLİKTE YENİ YETENEKLERİ KEŞFEDECEĞİZ

Burada bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel sporcuların, spor aşkının engel tanımadığını en güçlü şekilde ispat ettiklerini belirterek, "Engel tanımayan, spor için tüm engelleri birer birer bertaraf eden değerli kardeşlerimiz için Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın startını verdiği tırlar, hamdolsun 81 ilimize ulaştı ve bugün de İstanbul'umuzda Bahçelievler'imizde, İstanbul'a kazandırdığımız güzel tesisimizde, spor malzemelerini buluşturma törenini gerçekleştiriyoruz. Tüm 81 ilimizde birbirinden değerli sporcu kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 81 ile yol alan tırların bugüne kadar 47 bin kilometre yol yapıp menzillere ulaştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"20'ye yakın sportif branşı kapsayan malzemelerimiz yüzbinlerce öğrencilerimize, sporcumuza böylece kavuşmuş oldu. Ve bugün İstanbul'umuzda bu töreni gerçekleştirmek hepimiz için ayrı bir mutluluk. İstanbul'da 44 özel eğitim kurumu dağıtımın tamamlanmasıyla Türkiye'deki 500 eğitim kurumu bundan yararlanmış olacak. Bu projede güçlü bir eş güdüm, koordinasyon var. Gerek kamunun, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere özel sektörün, kulüplerimizin, federasyonlarımızın iş birliği var. Ve hamdolsun bu iş birliğini de bugün hep birlikte İstanbul'da taçlandırmış oluyoruz.

Milli sporcularımız bu anlamda malzemenin ulaştığı okullarda banilik yapacaklar, o okullardan yeni şampiyonların yetişmesi için ilham kaynağı olacaklar, yol gösterecekler. Antrenörlerimiz özel çalışma programları uygulayacaklar ve hep birlikte yeni yetenekleri keşfedeceğiz. Güçlü altyapıyla, ulusal-uluslararası müsabakalara, sahalara, kortlara, pistlere sporcularımızı hazırlayacağız. Her daim bize ilham veren, güçlü liderliği, engin vizyonuyla saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, verdiği bu anlamlı, güçlü destekten dolayı tüm spor camiası ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum."

"HİÇBİR ŞEKİLDE FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIZ"

Yarınların şampiyonlarını yetiştirmek için başlattıkları çalışmanın katkılar sağladığını gördüklerine ve yeni nesillerin mevcut jenerasyon için ayrı bir güç olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Aynı Tokyo olimpiyatlarında, farklı branşlarda olduğu gibi hep birlikte tüm branşlarda, en tepeye, en başarılı noktaya olan yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz, devam edeceğiz. Bundan sonra da şampiyonlarımız için, adaylarımız için hiçbir şekilde fedakarlıktan kaçınmayacağız, tüm altyapımızı daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Herkesin spor yapmasını, spora erişimini çok önemsediklerini ve 85 milyonun tamamının spora erişimini sağlamanın öncelikli hedeflerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte de, geri kalan okullarımıza da tüm okulların malzeme ihtiyacını karşılayana kadar elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Kalan okullarımıza ekipman, malzeme desteğimizi hız kesmeden devam ettireceğiz ve tüm okullarımıza, özel çocuklarımız için malzemeleri tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PARALİMPİK ŞAMPİYON ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ: "SPOR AŞKI ENGEL DEĞİL"

Sahneye çağırılarak bir konuşma yapması istenen paralimpik sporcu Zübeyde Süpürgeci de tekerlekli sandalye atletizmi branşında, Bağcılar Belediyesi milli sporcusu olduğunu belirterek, "Tokyo'da olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim, Avrupa şampiyonuyum. Spor aşkı engel değil. Projede spor bakanımızın bize birçok desteği oldu, bize sandalye aldı ve o sandalyelerle uluslararası bütün yarışlarda koştuk ve ülkemize altın madalyalar kazandırdık. Biz bu emeği boşa çıkarmadık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Soner Kabadayı'nın şarkılarıyla eğlendi.