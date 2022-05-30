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Dünyanın zirvesindeyiz

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Okçulukta sadece Mete Gazoz değil, Milli Takımımız da zirvede. Çekinilen bir takım olduk.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Dünyanın zirvesindeyiz

Fetih Kupası'nda puta erkek kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi. Erdoğan ödül töreninde şöyle konuştu: "Umarım nice başarılara yürüyen ülkemiz için bu Fetih Kupası bir milat olur. Bunu bir milat olarak alıp başarı trendini takip ettiğimiz zaman, kulüpler, federasyonumuz, sayılardaki artışlar, bugün Türkiye okçulukta dünyanın zirvesinde. Sadece Mete Gazoz değil artık milli takım da dünyanın zirvesinde. Bütün şampiyonalarda Türkiye artık çekinilen rakip oyuncu olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

SPOR BAKANI KASAPOĞLU: FETİH KUPASI BİR SEMBOL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fetih Kupası'nın ödül töreninde konuştu. Kasapoğlu "Fetih Kupası, şanlı fethin her yıl dönümünde İstanbul ve ülkemiz adına önemli bir sembol. Türkiye bir spor ülkesi olma yönünde büyük bir heyecanla, daha güçlü şekilde yarınlara yürüyor. Madalyalarla ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

OLİMPİK YAY ERKEKLERDE ŞAMPİYON METE GAZOZ

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçuluk Vakfı, Türkiye ile Dünya Okçuluk Federasyonu ve Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile yapılan şölende olimpik yay erkeklerde Mete Gazoz şampiyon oldu. Makaralı yay kadınlarda Ayşe Bera Süzer, erkeklerde Muhammet Yetim kazandı. Olimpik yay kadınlarda Elif Berra birinci oldu.

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