Fetih Kupası’nda start verildi

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Fetih Kupası başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyona 32 ülkeden 500 sporcu katıldı. Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki şölenin ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı. İki gün sürecek organizasyonda Fetih kutlaması ise yarın Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.