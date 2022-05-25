Haberler Diğer Sporlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Devamı gelecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Devamı gelecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası organizasyonlarda peş peşe elde edilen başarıları değerlendirdi. Planlı bir çalışmanın sonucu olarak madalyaların geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Biz sporu tabana yaydıkça yetenek havuzumuz genişleyecek, o yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak" ifadelerini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Devamı gelecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası organizasyonlarda peş peşe elde edilen başarıları değerlendirdi. Planlı bir çalışmanın sonucu olarak madalyaların geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Biz sporu tabana yaydıkça yetenek havuzumuz genişleyecek, o yetenekleri bir üst seviyeye taşıyacak tesislerimiz ve planlamamız sayesinde orta ve uzun dönemde de bu başarıların süreceğine olan inancım tam. Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesiyle, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için iş birliği yapan Türkiye İş Bankası kısa film yayımladı. Çekilen filmde judocu Mert Şişmanlar, cimnastikçi İbrahim Çolak, atlet Necati Er, eskrimci Nisanur Erbil, yüzücü Merve Tuncel, güreşçi Evin Demirhan kamera karşısına geçti.

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