Aktüel haberler (24.05.2022)

ERDOĞAN: BİZ HAZIRIZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bu yıl 10'uncusu düzenlenevek Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, "Okçulukta son 10 yılda elde ettiğimiz başarılar, geldiğimiz nokta, en son olimpiyat madalyasıyla taçlandı. Okçuluk ata sporumuz. Şu anda 10 bini aşkın lisanslı sporcumuz var. Biz hazırız. Şimdi yeni kupayı heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sezon Fetih Kupası'na 32 ülkeden 500 sporcu katılacak.

O ARTIK DORTMUND'LU

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln'de forma giyen milli futbolcumuz Salih Özcan'ı renklerine kattığını duyurdu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 4 yıllık kontratın altına imza attı. Sarısiyahlılar Niklas Süle, Nico Schlotterbeck ve Karim Adeyemi'nin ardından 4. transferini gerçekleştirdi.

PIERRIA HENRY REAL MADRID'E GİTTİ

İspanyol Encestando sitesine göre; Real Madrid, Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Pierria Henry ve AX Armani Exchange Milano'dan eski oyuncusu Sergio Rodriguez ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Beko, Henry'nin yüksek maliyeti sebebiyle elinde bulundurduğu 1 yıllık opsiyonunu kullanmama kararı almıştı.

PIOLI'YE YENİ MADALYA

İtalya'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin kutlamalarda madalyası çalındı. Pioli"Madalyamı boynumdan çaldılar. Lütfen onu bana geri getirin. Sahip olduğum tek madalya" ifadelerini kullanmıştı. Serie A'nın resmi twitter hesabından cevap geldi: Pioli hoca sana yeni bir madalya vereceğiz.

WARRIORS SÜPÜRÜYOR

NBA'de Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında seriyi 3-0'a getirdi. Warriors maçı 109-100 galip tamamlayarak büyük avantaj yakaladı. Curry 31 sayı, 11 ribaund ile double- double yaptı. Dallas'a Doncic'in 40 sayısı yetmedi. NBA'de play-off serilerinde 3-0 geriye düşen 146 takımdan hiçbiri geri dönemedi.

NEUER UZATTI

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 36 yaşındaki eldiven, Bayern'de geçirdiği 11 sezonda tam 28 kupa kaldırarak rekor kırdı.