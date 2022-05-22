Haberler Diğer Sporlar Etimesgut Belediye Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!

Etimesgut Belediye Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 21:38
Etimesgut Belediye Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.

DİĞER
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşk tatilinde yakalandı! İşte o görüntüler
Atv’nin yeni dizisi "Sevmek Zamanı" bomba gibi geliyor! Merakla beklenen ilk fragman yayınlandı
Toroğlu: Kalitesizlik belli oluyor!
Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi! İşte puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli kürekçiler altın madalyanın sahibi oldu!
Başkan Erdoğan’a davet
Eskişehir'de deprem mi oldu?
2022 KURBANLIK FİYATLARI
22 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde şok istifa! Süper Lig ekibinde şok istifa! 21:42
Etimesgut Belediye Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Etimesgut Belediye Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu! 21:38
Toroğlu: Kalitesizlik belli oluyor! Toroğlu: Kalitesizlik belli oluyor! 21:37
Bakan Kasapoğlu VakıfBank'ı tebrik etti Bakan Kasapoğlu VakıfBank'ı tebrik etti 21:37
VakıfBank 5. kez Avrupa şampiyonu! VakıfBank 5. kez Avrupa şampiyonu! 21:22
Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi! İşte puan durumu 20:59
Daha Eski
İtalya'da şampiyon Milan! İtalya'da şampiyon Milan! 20:56
Inter'den buruk galibiyet! Inter'den buruk galibiyet! 20:54
Hatayspor evinde galip! Hatayspor evinde galip! 20:53
A. Demirspor çok farklı! Balotelli'den tam 5 gol A. Demirspor çok farklı! Balotelli'den tam 5 gol 20:47
C. Palace ManU'yu tek golle devirdi! C. Palace ManU'yu tek golle devirdi! 20:23
Leeds United Premier Lig'e tutundu! Leeds United Premier Lig'e tutundu! 20:20