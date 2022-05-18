Aktüel haberler (18.05.2022)

EFES UNVAN İÇİN PARKEDE

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes, 5. kez burada yer alacak. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, unvanını korumak için parkeye çıkacak. Belgrad'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Real Madrid ile Barcelona ve Olympiakos da mücadele verecek.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi İspanya'nın Sevilla kentinde belli oluyor. Ramon Sanchez- Pizjuan Stadı'nda, Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers arasında oynanacak müsabakada kupaya uzanan ekip belli olacak. 22.00'deki mücadele, TV 8.5'tan yayınlanacak. İki ekip, bu organizasyonda ikinci kez finale çıkarken Frankfurt'un 1 kupası var.

TÜRKİYE TURU REKORU KIRDILAR

Yelken sporunun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye Turu Rekoru'nu kırdılar. Yolculuklarına 2 Mayıs'ta başlayan iki kardeş, motorsuz ve sadece rüzgar gücüyle ara vermeden Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtiler.

MİLLİ BOKSÖRLER FİNAL İÇİN RİNGDE

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda bugün yarı final günü. Türkiye'den 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir finale için mücadele edecek.