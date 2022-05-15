Vestel’den yarı maraton

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu bugün gerçekleşiyor. Bu yıl ilk kez Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen maraton öncesinde konuşan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Marka ve şehir ilişkisini bir adım öteye taşıdık. Avrupa'nın tek alana kurulu en büyük üretim tesislerinden biri olan Vestel City'nin de dahil olduğu bu yarı maraton spor severlere Manisa'nın tüm tarihi dokusunu ve güzelliklerini gösterecek. Bu yarı maraton ile Manisa ve çevre illerden tüm halkımızı spora teşvik ediyor, onları aktif bir yaşama davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.