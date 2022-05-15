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Kasapoğlu’ndan kutlama

Spor Bakanı, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda şampiyon olan Voleybol Milli Takımı’nı tebrik etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Kasapoğlu’ndan kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) finalde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında "24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı mağlup ederek altın madalya kazanan Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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