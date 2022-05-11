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Türkiye'nin dünü bugünü yarını

Hiçbir başarı tesadüf değil! Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetleri Olimpiyatlarda artan madalyaların nasıl geldiğinin göstergesi... Dünden bugüne artan başarılar bir yana, geleceğin sporcuları da emin ellerde.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:53 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 21:27
Türkiye'nin dünü bugünü yarını

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, geleceğin sporcularını yetiştirip ülkemizin bayrağını dalgalandırmak için tüm imkanlarıyla sporculara destek oluyor. Olimpik hazırlıklar ve destek programları çerçevesinde sporcu ve takımların yanında olan, antrenörler için eğitim seminerleri düzenleyen milli takım sporcuları için eğitim ve kamp ziyaretleri düzenleyen Milli Olimpiyat Komitesi, çocuklar ve gençlere yönelik projeleri ile de dikkat çekiyor. Gençlere spor kültürünü aşılayıp Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ile de işbirliği içinde çalışıyor. Rekor madalya geldi.

Ayrıca sporcuların bilinçlenmesi için Fair Play, Spor Hukuku gibi konularda da eğitim veriliyor. Elbette dopingle mücadele noktasında da milli atletlerin bilgilendirilmesi sağlanıyor. Bu faaliyetlerin meyvesi de Olimpiyat Oyunları'nda kendini gösteriyor. Türkiye, Japonya'da yapılan 2020 Yaz Olimpiyatları'na 18 farklı spor dalında 108 sporcu ile katıldı. Tarihinde ilk kez okçulukta Mete Gazoz'la altın madalya elde ederken oyunları 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile kapattı. Olimpiyatlar, 1948 Yaz Olimpiyatları'ndan bu yana Türkiye'nin en çok madalya kazandığı oyunlar oldu.

HEDEF PARİS 2024
Şimdiden Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için çalışmalara başlayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, sporcuların gelişim ve idman programları, çalışabilecekleri tesisler gibi konularda desteğini sürdürüyor. Ay yıldızlılarımızın Paris'te çok daha büyük başarılar kazanması için profesyonel yardımlarla hem bedensel hem zihinsel hazırlıkları yapılıyor.

2018'DE TARİH YAZMIŞTIK
Olimpiyatlarda yaklaşan etkinliklerden biri de Akdeniz Oyunları... Akdeniz havzasının tüm ülkelerinden sporcuların buluştuğu çok sporlu bir yarışma olan ve 4 yılda bir düzenlenen Akdeniz Oyunları, Akdeniz'deki en önemli çok sporlu spor etkinliğini temsil eder. 9. Akdeniz Oyunları 25 Haziran – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecektir. Öte yandan 4 yıl önceki Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlendi. 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Türkiye 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya elde etmiş ve madalya sıralamasında İtalya (155) ve İspanya'nın (120) ardından 26 ülke arasında üçüncü olmuştu.

Zeki UZUNDURUKAN

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