Aktüel haberler (04.05.2022)

YARI FİNALDE İLK MAÇ ÖMER'İN

NBA Doğu Konferansı lideri Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı 106-92 mağlup etti ve yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Heat'te Ömer Faruk Yurtseven 6 sayıyla oynarken 76ers'ta Furkan Korkmaz, 9 sayıyla maçı tamamladı. Dallas Mavericks'i 121-114 yenen Phoenix Suns ise Batı yarı finalinde 1-0 öne geçti.

ÇİZME'DE YENİ GÖZDE JORGİNHO

Chelsea'de forma giyen Jorginho tekrar ülkesi İtalya'ya dönüş hazırlığında. Daha önce Napoli'de oynayan orta saha, eski kulübü Napoli, İnter, Roma, Milan ve Juventus'u peşine taktı. Sözleşmesi 2024'te bitecek 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 44 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı.

MERSİN'DE 2'NCİ RANDEVU

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Mersin Yenişehir ile OGM Ormanspor karşı karşıya gelecek. 18.00'deki mücadele Tivibu Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Mersin Yenişehir'in 1-0 önde olduğu seride 3 maçtan zaferle ayrılan takım finale çıkacak.

3.'LÜK ECZACIBAŞI'NIN

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3/4.'lük etabında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'yla karşılaştı. Turuncu-beyazlılar, 25-22, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı ve sezonu 3'üncü bitirdi. Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

MÜLLER İLE 2024'E

Bayern Münih, yıldız futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Kulübün altyapısından yetişen 32 yaşındaki oyuncu, 2009 yılından beri A Takım'da forma giyiyor. Müller, 624 maçta 226 gol ve 242 asistlik performans sergiledi.