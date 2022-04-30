Aktüel haberler (30.04.2022)

HAYDİ HERKES BELGRAD'A

Üst üste 3. kez Final Four'a kalan Anadolu Efes, 19-21 Mayıs'ta Belgrad'da şampiyonluk mücadelesi verecek. Lacivert-beyazlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, "Belgrad yakın, vize de yok. Türkiye'deki taraftarlarımızı da bekliyoruz. Türk'ün gücünü gösterelim" diyerek taraftara çağrı yaptı.

TUR ORMAN'IN

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 70-61 yendi. Seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükselen başkent temsilcisi, Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi oldu.

KORKMAZ YARI FİNALDE

NBA'DE üç yarı finalist belli oldu. Raptors'u 132-97 yenen Furkan Korkmaz'lı 76ers, Miami'nin rakibi oldu. Milli oyuncu 2 asist ve 2 ribauntla oynadı. Pelicans'ı 115-109'la deviren Suns ve Utah Jazz'ı 98-96 mağlup eden Mavericks yarı finalde rakip oldu. Son yarı finalist Grizzlies- Timberwolves serisinde belli olacak.

RALF RANGNICK GİDİYOR

Manchester United'da geçici teknik direktörlük yapan Ralf Rangnick, gelecek sezon Avusturya Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek. 2 yıllık sözleşmeye imza atan 63 yaşındaki hocanın kontratı 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılırsa 2 yıl uzayacak. Rangnick'in ManU'daki danışmanlık görevi devam edecek.