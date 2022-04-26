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Aktüel haberler (25 Nisan 2022)

Aktüel haberleri sizler için derledik.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Aktüel haberler (25 Nisan 2022)

FENER TURLADI ASLAN ELENDİ

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Safiport deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-65 yenerek seride 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Çeyrek final serisinin diğer karşılaşmasında ise deplasmanda G.Saray'ı 53-49 yenen Nesibe Aydın durumu 2-0 yaparak yarı finalde F.Bahçe ile eşleşti.

HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASI

Türkiye'nin en başarılı cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda trio kategorisinde Emre Erışık ve Erkut Ergin'le birlikte Türkiye şampiyonu oldu. Finalde 19 bin 967 puan toplayan Onbaşı, "Hedefim Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'nı kazanmak. Ülkemi gururlandırmalıyım" dedi.

EMİR LİDERLİĞE DEVAM

NürburgrınG Dayanıklılık Şampiyonası'nda F.Bahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse'un takımı Max Kruse Racing'de mücadele eden Emir Aşarı, şampiyonanın 3. yarışında 2. oldu. Tezmaksan sponsorluğunda mücadele eden Emir liderliğini sürdürdü.

ZİDANE, PSG YOLUNDA

PSG'nin teknik direktör Pochettino'yu göndermeye hazırlandığı kaydedildi. Fransız ekibinin boşalacak koltuğa ise Zinedine Zidane'ı düşündüğü, alternatifinin ise Conte olduğu dile getirildi. Pochettino'nun da İngiliz ekibi Tottennham'a dönebileceği belirtiliyor.

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