Philipsen rüzgarı

Büyük bir heyecana sahne olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda üçüncü etabın kazananı Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen oldu. Dev organizasyonun üçüncü gününde 121,8 kilometrelik Çeşme- İzmir etabı geçildi. Bisiklet Turu'na, 25 takımdan 162 bisikletçi katıldı. Son bölümü sprinterlerin büyük mücadelesine sahne olan etabı 2 saat 35 dakika 19 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ilk sırada bitirdi.

SIRA İZMİR-MANİSA'DA

Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Kaden Alexander Groves ikinci, Malezya'nın Global 6 Cycling takımından İspanyol Miguel Ruiz üçüncülüğü aldı. İlk 2 etabı ikinci sırada tamamlayan Philipsen, genel klasmanda liderliği Groves'dan devraldı. İlk gün ise liderlik Ewan'daydı. Organizasyonda bugün 152,1 kilometrelik İzmir-Manisa etabı geçilecek. Sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na tırmanacak.

MARATONA YOĞUN İLGİ

Türk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu" düzenliyor. 15 Mayıs günü koşulacak ve yoğun ilginin olduğu etkinliğe katılım için başvurular internet sitesinden devam ediyor.