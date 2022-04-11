Kazanan Ewan

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan kazandı. Bodrum'dan start alan 207.6 kilometre sonunda Kuşadası Limanı'na 4 saat 38 dakika 5 saniyelik dereceyle ulaşan Ewan, Türkiye'de üçüncü etap zaferini aldı.

4 SALİSEYLE İKİNCİ OLDU

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen 4 saliselik farkla ikinci, Avustralya'nın Bike- Exchange-Jayco takımından Kaden Alexander Groves ise 6 saliselik farkla üçüncü oldu. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bugün yapılacak 158.4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabıyla devam edecek. Efes Antik Kenti'nden başlayacak yarışta ilk pedal saat 10.45'te çevrilecek.

GELİBOLU ÖNEMLİ

Avustralyalı Caleb Ewan, "Elimden geldiği kadar fazla zafer almak istiyorum. Gelibolu'daki etap Avustralyalı olarak benim için önemli" dedi.

DEVAMI GELECEK

Diğer etaplarla ilgili düşüncesi sorulan Ewan, "İyi tırmanabilen bir sprintersen, tırmanışlarda ayakta kalabiliyorsan, iyi neticeler çok olası" yanıtını verdi.

TUUK SAKATLANDI

Hollandalı bisikletçi Danny van der Tuuk bitime yaklaşık 100 kilometre kala düşerek sakatlandı. Tuuk, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İKİ MAYOYU KAZANDI

İlk etabı kazanmayı başaran Caleb Ewan, hem genel klasman liderinin giyeceği turkuaz mayoyu hem de sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kazandı.