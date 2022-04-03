Aktüel haberler (03.04.2022)

TÜRK TELEKOM UZATMADA GÜLDÜ
ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, uzatmaya giden (83-83) maçta Merkezefendi Belediyesi'ni 100-96 yendi. Diğer sonuçlar: Aliağa-Bursa: 70-68, Darüşşafaka- Gaziantep: 71-76, Tofaş-Beşiktaş: 8180. Bugün: 15.30: G.Saray-Karşıyaka, 18.00: B.Çekmece-Yalova, 20.15: Bahçeşehir-Anandolu Efes.
BURSA PLAY-OFF'TA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bursa BŞB, Çankaya Üniversitesi'ni 95-89 yenerek play-off'u garantiledi. Diğer sonuçlar: Kayseri- Botaş: 78-92, F.Bahçe-N. Aydın: 70-53. Bugün: 14.00: Ormanspor- Antalya, 16.00: İzmit Bld.-Hatay.
THY SET VERMEDİ: 3-0
Misli.com Sultanlar Ligi'nde THY, PTT'yi 3-0 mağlup etti. Diğer sonuçlar: K.Yolları-F.Bahçe: 0-3, Bolu-Eczacıbaşı: 0-3, G.Saray-MG Sigorta: 3-0, Nilüfer-Yeşilyurt: 3-2.