Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (03.04.2022)

Aktüel haberler (03.04.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
Aktüel haberler (03.04.2022)

TÜRK TELEKOM UZATMADA GÜLDÜ
ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, uzatmaya giden (83-83) maçta Merkezefendi Belediyesi'ni 100-96 yendi. Diğer sonuçlar: Aliağa-Bursa: 70-68, Darüşşafaka- Gaziantep: 71-76, Tofaş-Beşiktaş: 8180. Bugün: 15.30: G.Saray-Karşıyaka, 18.00: B.Çekmece-Yalova, 20.15: Bahçeşehir-Anandolu Efes.

BURSA PLAY-OFF'TA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bursa BŞB, Çankaya Üniversitesi'ni 95-89 yenerek play-off'u garantiledi. Diğer sonuçlar: Kayseri- Botaş: 78-92, F.Bahçe-N. Aydın: 70-53. Bugün: 14.00: Ormanspor- Antalya, 16.00: İzmit Bld.-Hatay.

THY SET VERMEDİ: 3-0
Misli.com Sultanlar Ligi'nde THY, PTT'yi 3-0 mağlup etti. Diğer sonuçlar: K.Yolları-F.Bahçe: 0-3, Bolu-Eczacıbaşı: 0-3, G.Saray-MG Sigorta: 3-0, Nilüfer-Yeşilyurt: 3-2.

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