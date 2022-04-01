Aktüel haberler (31.03.2022)

KATAR 2022'DE KURA ÇEKİLİYOR

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, bugün belli olacak. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura çekimi, 19.00'da başlayacak. Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık'da düzenlenecek. 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Öte yandan A Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında 4 basamak düşerek 43'üncülüğe geriledi.

F.BAHÇE AFYON'DA

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta oynanacak tek maçla başlayacak. Lider Fenerbahçe, saat 20.00'de Afyon Belediye'ye konuk olacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14.00'te Elazığ-G. Saray ve 17.00'de Beşiktaş- Mersin maçları var.

FİLEDE SON HAFTA

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son hafta maçları bugün oynanacak: 15.00: Afyon-Sorgun, 16.00: Halkbank-Fenerbahçe, Solhan-Bursa BŞB, Galatasaray-Spor Toto, Altekma-Ziraat Bankkart, Cizre-Arkas Spor, Plevne- Kızıltepe. Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise 14.00'te Sarıyer ile Aydın karşılaşacak.

TOPRAK DA KOŞACAK

Son Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Wings for Life World Run'da koşamayanlar için koşacak. 8 Mayıs Pazar günü iki kıta, yedi ülkede düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağında Razgatlıoğlu ile koşmak isteyenler ise kayıt yaparak başarılı sporcunun takımında yer alabilecekler.