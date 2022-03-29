Aktüel haberler (29.03.2022)

MANU'NUN GÖZÜ KANE'DE

Sezon sonu için Ralf Rangnick'in yerine teknik adam arayan Manchester United, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı Şeytanlar'ın, Harry Kane'i teknik adamdan bağımsız olarak transfer edeceği ifade ediliyor. Tottenham forması giyen 28 yaşındaki İngiliz forvetin bonservisi için 100 milyon sterlin konuşuluyor.

CHIELLINI ABD'YE

İtalyan'ın yaşayan efsanesi Giorgio Chiellini, Avrupa'daki kariyerine son vermek istiyor. 2005 yılından beri Juventus'ta oynayan ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki savunmacının sezon sonunda kariyerine ABD'de devam etmek istediği bildirildi.

DYBALA MADRİD'E

Juventus'la sözleşmesi sona erecek Paulo Dybala için Atletico Madrid de devreye girdi. Teknik Direktör Diego Simeone'nin vatandaşını ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. PSG ve İnter'le de adı anılan Arjantinli oyuncu, Atletico Madrid'e sıcak bakıyor. 28 yaşındaki forvet bu sezon 29 maçta 13 gol ve 6 asistle dikkat çekti.

ARKAS EVİNDE UNVAN BİTİRDİ

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın kapanış mücadelesinde Arkas Spor evinde Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. 25-20, 17-25, 25-19 ve 25-23'lük set sonuçlarıyla zafere uzanan İzmir ekibi, rakibinin namağlup unvanına son verdi. Bu sonuçla normal sezonun bitimine 1 hafta kala 50 puana ulaşan Arkas Spor 4'üncü sıraya yükseldi.

KADINLARDA DERBİ HEYECANI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta derbiyle başlıyor. Saat 19.00'da Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak. Maç, Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Diğer maçlar: 14.00: Çankaya- Elazığ, 17.00: Yenişehir- Ormanspor.

EFES'İN RAKİBİ B.ÇEKMECE

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes 18.00'de Büyükçekmece ile karşılaşacak. Mücadele, Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Öte yandan Efes'in THY Avrupa Ligi'nde 9 bin 965 seyirci ortalamasıyla zirvede yer aldığı açıklandı.