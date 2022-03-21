Aktüel haberler (20.03.2022)

ÜMİT MİLLİLER'DE ROTA İSKOÇYA

Ümit Milli Futbol Takımımız, 25 Mart Cuma günü İskoçya ile oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştiren Ümit Milli Takımımız, grupta 5 maçta topladığı 4 puanla 4. sırada.

MOTOGP'DE ZIRVE MIGUEL OLIVEIRA'NIN

Moto GP Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira birinci oldu. Oliveira, 5. turda aldığı liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve kariyerinin 4. galibiyetini elde etti. Yarışta Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 2'nci, Johann Zarco (Pramac) ise 3. sırayı aldı.

CEM BÖLÜKBAŞI F2'DE 15. OLDU

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk yarışında 15. oldu. Cem, 20. sırada başladığı mücadeleyi 15. sırada tamamladı. ART takımından Theo Pourchaire birinci, Carlin'den Liam Lawson ikinci, Hitech'ten Estonyalı Jüri Vips ise 3. sırayı aldı.

YENİŞEHİR FARKLI GALİP: 85-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında İzmit Belediyespor'a konuk olan ÇBK Mersin Yenişehir Bld, rakibini 85-55 mağlup etti. Mersin, 20. maçında 16. galibiyetini aldı. Ligde bugün saat 17.00'de Beşiktaş HDI Sigorta, Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek.

TÜRK DERBİSİNE TÜRK HAKEMLER

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak VakıfBank- Fenerbahçe Opet maçlarında Türk hakemler görev alacak. 29 Mart'ta oynanacak mücadeleye Ozan Çağı Sarıkaya, 5 Nisan'daki rövanş mücadelesine ise Erdal Akıncı yardımcı hakem olarak atandı.

FERHAT ARICAN GÜMÜŞ ALDI

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda gümüş madalya aldı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ferhat Arıcan, paralel barda 14.800 puanla gümüş madalya kazandı.

LeBron James TA R IHE GEÇTI

NBA'de LA Lakers forması giyen LeBron James, sayı toplamını 36 bin 947'ye çıkararak NBA tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu. Listenin zirvesinde 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar bulunuyor. Bu arada Cavaliers'ın Detroit'i 113-109 yendiği maçta Türk basketbolcu Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaunt, 2 asist üretti.