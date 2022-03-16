Aktüel haberler (15.03.2022)

TOUR OF TÜRKİYE TANITIMI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Dünyanın tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan tur, 10-17 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bodrum'dan başlayıp İstanbul'da bitecek organizasyonda, toplam uzunluğu bin 303 kilometre olan 8 etap geçilecek.

'SU GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

Anadolu Efes'in R.Madrid ile 22 Mart'ta oynayacağı Avrupa maçında "Dünya Su Günü" özel etkinliklerle kutlanacak. And. Efes'in su tasarruf sponsoru olan Wilo Türkiye'nin desteğiyle Efesli oyuncular sahaya özel formayla çıkacak.

RAKİP DEVELOPRES

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, bugün Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

HALKBANK AVANTAJLI

CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 (25- 20, 25-22, 25-23) yendi. Şampiyonluk için avantajlı olan Halkbank, rövanşı 22 Mart'ta Fransa'da oynayacak.

TOWNS'TAN REKOR

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'un 60 sayı kaydettiği karşılaşmada, San Antonio Spurs'u 149-139 yendi. Towns attığı 60 sayıyla kariyer ve kulüp rekoru kırdı.