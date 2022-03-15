Aktüel haberler (15.03.2022)

KASAPOĞLU'NDAN CEM'E DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahreyn'de Formula 2'de Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olacak Cem Bölükbaşı'nı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, 3 gün sonra 18-20 Mart'te Bahreyn'de ilk Formula 2 yarışına çıkacak.

FİNAL ZAMANI

CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, Fransa'nın Narbonne Volley takımını konuk edecek. 17.00'de başlayacak mücedeleyi Yunanistan'dan Nikolaos Fragkakis ile Rumen Benone Visan ikilisi yönetecek. Bu maçın rövanşı ise 22 Mart'ta yapılacak.

ASLAN RAHAT

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası dün oynanan tek maçla sona erdi. Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. 25-20, 25-17 ve 25-20'lik setlerle kazanan sarı-kırmızılılar, Efeler Ligi'nde 13. galibiyetini aldı.

ECZACI SAHNEDE

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finali ilk maçında bugün Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

HUNTELAAR DÖNDÜ

Temmuz 2021'de yeşil sahalara veda eden Klaas-Jan Huntelaar, eski kulübü Ajax'ın yönetici kadrosuna katıldı. Huntelaar, Sportif Direktör Gerry Hamstra ve teknik direktör Erik Ten Hag'la birlikte çalışacak.

LEBRON TARİHE GEÇTİ

NBA'de Suns'un, LA Lakers'ı 140-111 mağlup ettiği maça LeBron James damga vurdu. 31 sayı 7 ribaund ve 6 asistle oynayan yıldız, 30 bin sayı, 10 bin ribaund ve 10 bin asisti geçen ilk oyuncu olmayı başardı.

CENGİZ REKOR KIRDI

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, 4-1 kazandıkları Brest maçında ağları sarstı. Bu sezon 34. maçında 10. golünü atan milli oyuncu, kariyerinin en skorer sezonuna ulaşarak rekor kırdı. 2016-17'de Başakşehir'de 9 gol atmıştı.