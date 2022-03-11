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Aktüel haberler (11.03.2022)

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Aktüel haberler (11.03.2022)

İngiltere, Rus milyarder Abramovich'in mal varlığını dondurdu. Chelsea'nin satışı askıya alındı. Buna rağmen İngiliz kulübüne özel bir lisans verilecek ve maçlara çıkacak.

NBA'de, Phoenix Suns, deplasmanda Miami Heat'i 111-90 yenerek bu sezon play-off'a kalmaya garantileyen ilk takım oldu. Suns, 53. galibiyetini aldı.

Tek, erkeklerde dünya iki numarası Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic, Miami ve Indian Wells Masters tenis turnuvalarına, ABD'deki aşı kısıtlamaları nedeniyle katılamayacağını açıkladı.

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