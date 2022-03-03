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IPC karar değiştirdi! Rus ve Belaruslu sporcular Pekin Oyunları'nda olmayacak!

Son dakika spor haberi: Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus ve Belaruslu sporcuların 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları'na katılamayacağını açıkladı. Resmi törenle açılışı yapılacak oyunlarda Rusya'dan 71, Belarus'tan da 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 11:42
IPC karar değiştirdi! Rus ve Belaruslu sporcular Pekin Oyunları'nda olmayacak!

Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle olağanüstü toplanan ve yaptığı açıklamayla bu ülkelerin sporcularının oyunlarda tarafsız statüde mücadele edebileceğini duyuran IPC, kararından döndü.

IPC, bugün yaptığı açıklamada, "Sporcuların güvenliğini sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Olimpiyat köyündeki durum giderek kötüleşiyor ve artık savunulamaz hale geldi. Spor ve siyasetin birbirine karışmaması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

IPC Başkanı Andrew Parsons da sporcuların "hükümetlerin eylemlerinin kurbanı" olduğu söyledi.

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