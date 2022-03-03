Aktüel haberler (03.03.2022)

NEDEN SUSUYORSUNUZ?

West Ham'ın Ukraynalı yıldızı Yarmolenko, Rus meslektaşlarına seslendi. Tecrübeli isim "Rus futbolcular, neden bir pislik gibi oturuyorsunuz. Kadınlar, çocuklar ölüyor. Siz susuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İKİ FUTBOLCU ÖLDÜ

Savaşta iki Ukraynalı futbolcu öldü. Karpaty Lviv'in 21 yaşındaki oyuncusu Vitalii Sapylo çatışmada hayatını kaybetti. Gostomel'li 25 yaşındaki Dmytro Martynenko da bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

POTADA BÜYÜK DERBİ

THY Euroleague'in 28. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, bugün 20.30'da Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Efes 13 galibiyet, 12 yenilgi aldı. Kanarya'nın ise 12 galibiyeti ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Euroleague seviyesindeki maçlarda 11-6 Fenerbahçe rakibine üstün.

KISA..KISA..



Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın tavrı spor camiasında da büyük tepki çekmişti. Son olarak Uluslararası Paralimpik Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların Pekin Paralimpik Kış Oyunlarında tarafsız statüde katılabileceği açıklandı.



FIBA'nın men kararı sonrası Kadınlar Avrupa Ligi'nden elenen G.Saray'a Avrupa Kupası'da çeyrek final yolu açıldı. Erkekler Avrupa Kupası'nda da Saratov takımının ihraç edilmesiyle çeyrek finale çıkan Bahçeşehir, Sporting ile eşleşti.



NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde LA Clippers'a 113-100 mağlup oldu. Üst üste 10. yenilgisini aldı. Milli basketbolcumuz mücadeleyi 13 sayı, 9 ribaund, 1 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile oynadı.