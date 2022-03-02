Aktüel haberler (19.01.2022)

EFES, DEĞİŞTİRMEDİ

Anadolu Efes'in forma ve spor giyim partneri olan Bilcee, bu sezon olduğu gibi 2022-23 sezonu sonuna kadar da Anadolu Efes ile iş birliğini sürdürecek. Bil Group markalarından Bilcee, böylece Anadolu Efes Spor Kulübü'nün başarı yürüyüşüne eşlik etmeye devam edecek.

NEYMAR HEYECANI

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr.'s Five, sokak futbolu kültürünü yaşatmak için yeniden başlıyor. Turnuva, Türkiye'de Adana'daki elemeyle start alacak. 3 şehirdeki elemelerin ardından final ise Trabzon'da gerçekleştirilecek.

RUSYA FİLEDE DE MEN CEZASI ALDI

Uluslararası Voleybol Federasyonu ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rusya ve Belarus'un milli takım ile kulüplerine men cezası verdi. Ayrıca ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek olan 2022 FIVB Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası ev sahipliğinin Rusya'dan alındığı bildirildi. Rusya daha önce, futbol ve basketbol, son olarak da atletizm organizasyonlarından da men edilmişti.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını FIVB tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde verecek. Üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, ilk maçına 31 Mayıs'ta Ankara'da İtalya karşısında çıkacak.

NBA'DE Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami, sahasında Chicago Bulls'u 112-99 yenerken, Yurtseven, 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asist yaptı. Cleveland ise Cedi Osman'ın 21 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta evinde Minnesota'ya 127-122 mağlup oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında bugün İzlanda ile Kastamonu'da karşı karşıya gelecek. Kastamonu Merkez Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Milliler, grupta Sırbistan ve İsveç'e mağlup olmuştu.