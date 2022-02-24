Aktüel haberler (24.02.2022)

RAKİBİMİZ MACCABI

Anadolu Efes, THY Euroleague'de bugün saat 20.30'da İsrail'den Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Sinan Erdem'deki maç, beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz, 12'şer galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada. Maccabi ise 11 galibiyet, 12 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

LİDER VAKIFBANK SET VERMEDİ

Sultanlar Ligi erteleme maçları yapıldı. 17. hafta erteleme maçında lider VakıfBank, düşme hattındaki Karayolları'nı evinde 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. 14. hafta erteleme karşılaşmasında ise PTT, Galatasaray'ı sahasında 3-2 yenmeyi başardı.

UEFA'DA RÖVANŞ GECESİ BUGÜN

Avrupa ve Konferans Ligi'nde play-off rövanşları bugün oynanacak: Avrupa Ligi: 20.45: D.Zagreb- Sevilla (1-3), R.Sociedad-Leipzig (2-2), Olympiakos-Atalanta (1-2), Lazio-Porto (1-2), 23.00: Napoli- Barcelona (1-1), R.Betis-Zenit (3-2), Rangers-Dortmund (4-2), Braga- Sheriff (0-2). Konferans Ligi: 20.45: Karabağ-Marsilya (1-3), M.Tel Aviv- PSV (0-1), Randers-Leicester (1-4), Bodo- Celtic (3-1), Partizan-Sparta Prag (1-0), 23.00: PAOK-Midtjylland (0-1), Vitesse-R.Wien (1-2).

DEV FİNAL DEĞİŞEBİLİR

Rusya-Ukrayna krizi, Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebilir. İngiliz basını, UEFA'nın 28 Mayıs'ta Rusya'da St. Petersburg'daki final maçının yerini değiştirmeyi planladığını öne sürdü.

MİLLİ TAKIM DİRENEMEDİ

Dünya Kupası elemelerinde H Grubu'ndaki Kadın A Milli Takımımız, 6. maçında Sırbistan'ı ağırladı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı Sırbistan 5-2 kazanırken, milliler 7 puanla 4. sırada kaldı.

GÜREŞTE DEV TURNUVA

50. Yaşar Doğu, 40. Vehbi Emre ve 6. Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası, bugün İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde başlayacak. 43 ülkeden 550 sporcu katılacak.

"ŞEHRE İZİNİ BIRAK"

Red Bull "Şehre İzini Bırak" projesiyle, spor yapmak isteyenleri harekete geçiriyor. Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakacak.

DEVLERE SEYİRCİSİZ CEZA

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Kupası yarı final maçında çıkan olaylar nedeniyle F.Bahçe ve G.Saray'a cezayı kesti. İki takıma da birer maç seyircisiz oynama cezası verildi.