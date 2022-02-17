Aktüel haberler (16.02.2022)

MAHALLEDE MAÇ VAR!

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakaları başladı. Turnuvaya Türkiye genelinden 11-13 yaş grubunda 15 bin 895 çocuk katılıyor. Karşılaşmaların 81 ilde yapılacağı organizasyonda 156 kızın yanı sıra 1289 erkek takımı mücadele edecek.

GİANNİS'TEN 50 SAYI

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Indiana Pacers maçını 128-119 kazanırken yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 50 sayı kaydederek maça damga vurdu

'BAYERN BEĞENMEDİ'

Sağlık sorunu nedeniyle futbolu bırakan Agüero 2006'da B.Münih'in kendisini izlemeye geldiğini ancak performansının yetersiz bulunmasından dolayı transferin olmadığını söyledi.

KAYAKÇILAR BİTİREMEDİ

Pekin düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Ayşenur Duman ve Özlem Dursun, kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte yarı final yarışını tamamlayamadı.

FIRTINA GİBİ ESTİ

Transquadra'ya katılan ilk Türk takımı olan OMM Alice Ocean Racing ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Yelkencilerimiz, Martinik etabını 5'inci sırada tamamladı.