NFL'de şampyon Los Angeles Rams! Super Bowl'a o olaylar damga vurdu

NFL'in şampiyonluk maçı Super Bowl, Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100 bin kişi kapasiteli SoFi Stadyumu'nda oynandı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle yaklaşık 70 bin kişinin tribüne alındığı mücadelede seyircilerden maske takma zorunluluğu, aşı karnesi veya negatif test sonucu ibraz etmeleri istendi.
RAMS 23 YIL SONRA YENİDEN ŞAMPİYON
56. Super Bowl'da normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet 5 mağlubiyetla bitiren Ulusal Futbol konferansı(NFC) şampiyonu olan Los Angeles Rams karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 23-20 kazanan Rams, 1999 yılından sonra ilk kez Supoer Bowl şampiyonluğunu elde etti.