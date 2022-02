Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , Tour of Antalya'nın İklim Değişikliği Farkındalığı etabında bisiklet sürdü. Bakan Kasapoğlu "Her branşta eşsiz coğrafyamızla, tarihi değerlerimizle, sporu iç içe geçirmiş bir şekilde ülkemizin sıcak ev sahipliğinde her biri birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da inanıyorum ki Türkiye pek çok organizasyonu yine başarılı şekilde gerçekleştirecek" dedi.